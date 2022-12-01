27 февраля, 13:50
В Элисте завершилось первенство ЮФО по боксу среди девушек и юниорок от 13 до 22 лет
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Напомним, Калмыкию представляли девять воспитанниц республиканской школы бокса имени Церена Балзанова.
Напомним, Калмыкию представляли девять воспитанниц республиканской школы бокса имени Церена Балзанова.
По итогам боев золотую медаль турнира завоевала Карина Басаноа, в финале уверенно победившая соперницу из Ростовской области. "Серебро" на счету Иляны Горяевой. Она не смогла одолеть волгоградскую спортсменку. Также в копилке нашей сборной – шесть бронзовых медалей.
Подробности – в вечернем эфире на телеканалах Россия-1 и Россия-24.