В Элисте завершилось первенство ЮФО по боксу среди девушек и юниорок от 13 до 22 лет

Напомним, Калмыкию представляли девять воспитанниц республиканской школы бокса имени Церена Балзанова.



По итогам боев золотую медаль турнира завоевала Карина Басаноа, в финале уверенно победившая соперницу из Ростовской области. "Серебро" на счету Иляны Горяевой. Она не смогла одолеть волгоградскую спортсменку. Также в копилке нашей сборной – шесть бронзовых медалей.



Подробности – в вечернем эфире на телеканалах Россия-1 и Россия-24.