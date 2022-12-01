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27 февраля, 14:03
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Производители из Калмыкии участвуют в межрегиональных фермерских ярмарках в Москве

Производители из Калмыкии участвуют в межрегиональных фермерских ярмарках в Москве

В Москве работает 63 межрегиональных фермерских ярмарки, семь из них открылось в 2022 году. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Вместе с числом площадок растет и количество предпринимателей — в 2022-м их стало больше примерно на 10%. Сейчас в ярмарках участвуют производители из Калмыкии, Иркутской и Астраханской областей, Камчатского и Красноярского края — всего из 46 регионов", — сказала Сергунина.

Из Калмыкии в Москву приехали национальные мясные полуфабрикаты и колбасы, приготовленные по народным рецептам.

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