Производители из Калмыкии участвуют в межрегиональных фермерских ярмарках в Москве

В Москве работает 63 межрегиональных фермерских ярмарки, семь из них открылось в 2022 году. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.



"Вместе с числом площадок растет и количество предпринимателей — в 2022-м их стало больше примерно на 10%. Сейчас в ярмарках участвуют производители из Калмыкии, Иркутской и Астраханской областей, Камчатского и Красноярского края — всего из 46 регионов", — сказала Сергунина.



Из Калмыкии в Москву приехали национальные мясные полуфабрикаты и колбасы, приготовленные по народным рецептам.