28 июня, 14:19
В Элисте завершились матчи в рамках Городского этапа Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч»
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В старшей группе одержала победу команда «Чингис-хан», серебро -у спортсменов из Лагани, бронза – у команды «Лео». Об этом сообщает официальный сайт администрации города.
В старшей группе одержала победу команда «Чингис-хан», серебро -у спортсменов из Лагани, бронза – у команды «Лео». Об этом сообщает официальный сайт администрации города.
Фото: Администрация города Элисты