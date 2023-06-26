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28 июня, 14:19
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В Элисте завершились матчи в рамках Городского этапа Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч»

В Элисте завершились матчи в рамках Городского этапа Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч»

В старшей группе одержала победу команда «Чингис-хан», серебро -у спортсменов из Лагани, бронза – у команды «Лео». Об этом сообщает официальный сайт администрации города.

Фото: Администрация города Элисты

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