Две недели в Элисте будет работать детский православный лагерь дневного пребывания «Ноев ковчег»

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Его организовала воскресная школа Казанского кафедрального собора. Инициативу поддержал отдел религиозного образования Элистинской епархии. Детей ждут развивающие занятия на интеллектуальных кружках и в творческих студиях. Каждый день будут начинать с общей молитвы в храме. Воспитанники лагеря получат навыки церковного чтения и пения.



Об этом сообщила пресс-служба Элистинской и Калмыцкой епархии.