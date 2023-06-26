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28 июня, 14:08
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Две недели в Элисте будет работать детский православный лагерь дневного пребывания «Ноев ковчег»

Две недели в Элисте будет работать детский православный лагерь дневного пребывания «Ноев ковчег»

Фото: blagovest-elista.ru

Его организовала воскресная школа Казанского кафедрального собора. Инициативу поддержал отдел религиозного образования Элистинской епархии. Детей ждут развивающие занятия на интеллектуальных кружках и в творческих студиях. Каждый день будут начинать с общей молитвы в храме. Воспитанники лагеря получат навыки церковного чтения и пения.

Об этом сообщила пресс-служба Элистинской и Калмыцкой епархии.

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