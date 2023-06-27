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29 июня, 06:51
Новости

Сегодня состоится заседание Элистинского городского собрания шестого созыва

Сегодня состоится заседание Элистинского городского собрания шестого созыва

Участники совещания обсудят изменения и дополнения в Устав столицы. С докладом выступит Глава города Элисты – Председатель ЭГС – Николай Орзаев. Одни из основных вопросов заседания – поправки в бюджет столицы на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Подробнее об этом расскажем в дневном выпуске Вестей.

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