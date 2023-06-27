29 июня, 06:51
Сегодня состоится заседание Элистинского городского собрания шестого созыва
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Участники совещания обсудят изменения и дополнения в Устав столицы. С докладом выступит Глава города Элисты – Председатель ЭГС – Николай Орзаев. Одни из основных вопросов заседания – поправки в бюджет столицы на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов.
Участники совещания обсудят изменения и дополнения в Устав столицы. С докладом выступит Глава города Элисты – Председатель ЭГС – Николай Орзаев. Одни из основных вопросов заседания – поправки в бюджет столицы на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов.
Подробнее об этом расскажем в дневном выпуске Вестей.