Сегодня состоится заседание Элистинского городского собрания шестого созыва

Участники совещания обсудят изменения и дополнения в Устав столицы. С докладом выступит Глава города Элисты – Председатель ЭГС – Николай Орзаев. Одни из основных вопросов заседания – поправки в бюджет столицы на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов.



Подробнее об этом расскажем в дневном выпуске Вестей.