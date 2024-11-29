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2 декабря, 07:53
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Спортсмены Калмыкии завоевали 5 медалей на всероссийском турнире в Ростове-на-Дону. Самбисты из Калмыкии показали отличные результаты и завоевали 5 медалей

Спортсмены Калмыкии завоевали 5 медалей на всероссийском турнире в Ростове-на-Дону. Самбисты из Калмыкии показали отличные результаты и завоевали 5 медалей

В Ростове-на-Дону на базе культурно-спортивного комплекса «Экспресс» прошёл традиционный всероссийский турнир «Кубок губернатора Ростовской области». За победу и путевку на первенство России боролись более 150 спортсменов.

Андрей Бадмаев занял первое место, второе место у Анира Бембеева и третье место завоевали Баир Харцхаев, Александр Циренов и Сумьян Гатцаев.

Фото: Академия борьбы Республики Калмыкия

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