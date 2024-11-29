Спортсмены Калмыкии завоевали 5 медалей на всероссийском турнире в Ростове-на-Дону. Самбисты из Калмыкии показали отличные результаты и завоевали 5 медалей
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В Ростове-на-Дону на базе культурно-спортивного комплекса «Экспресс» прошёл традиционный всероссийский турнир «Кубок губернатора Ростовской области». За победу и путевку на первенство России боролись более 150 спортсменов.
Андрей Бадмаев занял первое место, второе место у Анира Бембеева и третье место завоевали Баир Харцхаев, Александр Циренов и Сумьян Гатцаев.
Фото: Академия борьбы Республики Калмыкия