В Элисте завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Черноземельского района

Следователями отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Черноземельского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере).



Следствием установлено, что обвиняемый, в период с августа по декабрь 2020 года, находясь на территории Черноземельского района Республики Калмыкия, в рамках заключенного между ним и индивидуальным предпринимателем - главой крестьянского (фермерского) хозяйства договора подряда, не выполнив в полном объёме работы по реконструкции участка лиманного орошения и подведенных инженерных мелиоративных сооружений по объекту, подлежащего реконструкции, составил акты и справки установленной формы, содержащие заведомо ложные сведения об объемах, видах и стоимости якобы выполненных возглавляемым им обществом с ограниченной ответственностью работ.



На основании указанных актов и справок индивидуальный предприниматель в период с октября по декабрь 2020 года перечислил на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью, возглавляемого обвиняемым, десятки миллионов рублей за фактически невыполненные объемы работ, которые обвиняемый, получив в результате обмана, обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.



Следователем следственного отдела были грамотно спланированы и проведены все необходимые следственные действия, допрошено более 50 свидетелей, произведены осмотры места происшествия, подложных документов, выписок по банковским счетам, назначены и проведены почерковедческие, строительно-технические судебные экспертизы, результаты которых позволили изобличить обвиняемого в совершенном преступлении и завершить расследование, а также наложен арест на имущество обвиняемого на сумму ущерба.



В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.



Сообщает СУ СК России по Республике Калмыкия.



Фото: kalmykia.sledcom.ru