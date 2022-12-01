Элистинец пытался продать свою иномарку, но столкнулся с трудностями из-за наложенных ограничений.



Благодаря предпринятым мерам судебных приставов в виде запрета на регистрационные действия в отношении иномарки автовладелец погасил имеющиеся долги по 44 штрафам ГИБДД на общую сумму более 60 тыс. рублей и 30 тысяч рублей за умышленное причинение легкого вреда здоровью жителю Карачаево — Черкессии.



На сегодняшний день около 4 тысяч автолюбителей Калмыкии не могут в полной мере распоряжаться своим транспортом. По этой причине они не могут продать, поставить на учёт, переоформить.



По словам руководителя УФССП России по РК Романа Мухортова, ограничение — мера, побуждающая должника исполнить свои финансовые обязательства. Обеспечительная мера выносится вне зависимости от суммы долга неплательщика. Снять ограничение он сможет после полного погашения всех предъявленных к нему денежных требований.



Сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Калмыкия.