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18 апреля, 12:50
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Благодаря предпринятым мерам

Благодаря предпринятым мерам

Элистинец пытался продать свою иномарку, но столкнулся с трудностями из-за наложенных ограничений.

Благодаря предпринятым мерам судебных приставов в виде запрета на регистрационные действия в отношении иномарки автовладелец погасил имеющиеся долги по 44 штрафам ГИБДД на общую сумму более 60 тыс. рублей и 30 тысяч рублей за умышленное причинение легкого вреда здоровью жителю Карачаево — Черкессии.

На сегодняшний день около 4 тысяч автолюбителей Калмыкии не могут в полной мере распоряжаться своим транспортом. По этой причине они не могут продать, поставить на учёт, переоформить.

По словам руководителя УФССП России по РК Романа Мухортова, ограничение — мера, побуждающая должника исполнить свои финансовые обязательства. Обеспечительная мера выносится вне зависимости от суммы долга неплательщика. Снять ограничение он сможет после полного погашения всех предъявленных к нему денежных требований.

Сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Калмыкия.

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