Дознаватели МЧС устанавливают причины пожара и виновное в нем лицо

Он произошел в одном из многоквартирных домов 4 микрорайона Элисты. Сообщение о ЧП поступило накануне в начале 9го вечера. К месту вызова направились подразделения элистинского пожарно-спасательного гарнизона.



В одной из квартир на 4-м этаже загорелись предметы быта на площади 2 кв.м, произошло сильное задымление. Сотрудники МЧС эвакуировали 13 человек и спасли двоих. Пожар ликвидировали. Пострадавших нет. Сейчас устанавливается причина, материальный ущерб и личность виновника.



Добавим, что только за прошлую неделю по сообщению пресс – службы регионального управления МЧС, в Калмыкии произошло 12 пожаров. Четверть из них носила техногенный характер, в 5 случаях горел мусор.



Фото: ГУ МЧС России по Республике Калмыкия