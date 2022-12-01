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18 апреля, 13:27
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Дознаватели МЧС устанавливают причины пожара и виновное в нем лицо

Дознаватели МЧС устанавливают причины пожара и виновное в нем лицо

Он произошел в одном из многоквартирных домов 4 микрорайона Элисты. Сообщение о ЧП поступило накануне в начале 9го вечера. К месту вызова направились подразделения элистинского пожарно-спасательного гарнизона.

В одной из квартир на 4-м этаже загорелись предметы быта на площади 2 кв.м, произошло сильное задымление. Сотрудники МЧС эвакуировали 13 человек и спасли двоих. Пожар ликвидировали. Пострадавших нет. Сейчас устанавливается причина, материальный ущерб и личность виновника.

Добавим, что только за прошлую неделю по сообщению пресс – службы регионального управления МЧС, в Калмыкии произошло 12 пожаров. Четверть из них носила техногенный характер, в 5 случаях горел мусор.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Калмыкия

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