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30 января, 14:38
НовостиПроисшествия

⚡ В Элисте завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в убийстве

⚡ В Элисте завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в убийстве

Следственным отделом по городу завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, 30 октября 2023 года в квартире одного из многоквартирных домов 8-го микрорайона г. Элисты двое малознакомых мужчин распивали спиртные напитки. Во время распития между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Следственным органом собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие фигуранта в совершении инкриминируемого ему деяния. Расследование завершено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

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