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31 января, 09:36
Новости

Ход избирательной кампании. По состоянию на 11:00 31 января

Ход избирательной кампании. По состоянию на 11:00 31 января

Четыре кандидата уже зарегистрированы Леонид Слуцкий (ЛДПР) Владислав Даванков («НОВЫЕ ЛЮДИ») Николай Харитонов (КПРФ) Владимир Путин (самовыдвижение)

Документы для регистрации, в том числе подписи в свою поддержку представил Сергей Малинкович («КОММУНИСТЫ РОССИИ»). Сейчас документы находятся на проверке в ЦИК России.

В 10:00 31 января начался прием документов у Андрея Богданова (РПСС)

Борис Надеждин (ГРАНИ) Анатолий Баташев (самовыдвижение) Рада Русских (самовыдвижение) известили ЦИК России о намерении представить документы для регистрации не позднее 18:00 31 января.

Выдвинутый кандидат Сергей Бабурин (РОС) подал в ЦИК России заявление о снятии своей кандидатуры с выборов. В ЦИК России поступило уведомление о том, что Ирина Свиридова (ДПР) не планирует сдавать в ЦИК России документы на регистрацию.

Фото: ЦИК России

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