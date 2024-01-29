Сегодня в Элисте прошли курсы оказания первой помощи

Их организовали волонтеры медики. Участники мероприятия узнали, как правильно накладывать шину, делать перевязку, останавливать кровь, освоили технику перемещения лежачего больного. Такие мастер-классы для взрослых и детей проводятся в регионе не в первый раз.

По словам организаторов, главная цель – обучить и показать людям, что первую помощь могут оказывать все. И быстрые, а главное правильные действия могут спасти чью-то жизнь.

Отметим, инициатором образовательных курсов выступил депутат Госдумы, хирург-онколог Бадма Башанкаев. Ранее, он совместно со своим коллегой Саналом Манджиевым провел цикл обучающих занятий по оказанию первой помощи для белгородцев. В них приняли участие около 3000 человек. Это водители, продавцы, студенты, волонтёры, жители Шебекино. Также Башанкаев напомнил, что в России будет модернизирован закон об оказании первой помощи.

Он вступит в силу 1 сентября этого года. В соответствии с ним впервые разрешено использовать медицинские изделия (турникеты, жгуты) для остановки кровотечения, а также лекарственные средства для обезболивания. Коснутся изменения и новых принципов помощи людям, пострадавшим в таких ситуациях, и обучения.