Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, как делать первые шаги в науку, а также об участии в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах и конференциях

Обо всем этом школьники смогут узнать в образовательном лагере при Малой академии наук Калмгосуниверситета. Все занятия будут проводиться с применением современных образовательных программ.

Это и интересные мастер-классы, тренинги, квест-игры.



Преподавательский состав КалмГУ организовывает такой лагерь уже в третий раз. Занятия будут проходить с 1 по 3 ноября для учеников 8-11 классов.