25 октября, 11:58
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, как делать первые шаги в науку, а также об участии в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах и конференциях
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Обо всем этом школьники смогут узнать в образовательном лагере при Малой академии наук Калмгосуниверситета. Все занятия будут проводиться с применением современных образовательных программ.
Обо всем этом школьники смогут узнать в образовательном лагере при Малой академии наук Калмгосуниверситета. Все занятия будут проводиться с применением современных образовательных программ.
Это и интересные мастер-классы, тренинги, квест-игры.
Преподавательский состав КалмГУ организовывает такой лагерь уже в третий раз. Занятия будут проходить с 1 по 3 ноября для учеников 8-11 классов.
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