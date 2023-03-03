Сегодня в Элисте наградят победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года - 2023»

Секретами счастья поделятся многодетные родители, люди с большим семейным стажем и те, кто только недавно связал себя брачными узами. Как создать крепкую семью? Универсального ответа на этот вопрос не найдешь, но участники мероприятия постараются на него ответить.

В свою очередь эксперты расскажут, чeм семьи-победители пoкopили жюpи? Подробнее об этом расскажем в следующих выпусках Вестей по телеканалу Россия 1.