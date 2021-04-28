В Элисте задержан водитель, скрывшийся с места ДТП

Сотрудниками Госавтоинспекции задержан скрывшийся с места ДТП 38-летний водитель, совершивший наезд на пешехода. Водитель, двигаясь с юга на север по проспекту Городовикова на легковом автомобиле, совершил наезд на 69-летнюю элистинку, переходившую проезжую часть в неположенном месте.

После наезда водитель скрылся с места происшествия. В результате - пострадавший пешеход с травмами был госпитализирован в медучреждение. Водитель задержан. Элистинец сознался в содеянном.