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28 мая, 18:34
НовостиПроисшествия

В Элисте задержан водитель, скрывшийся с места ДТП

В Элисте задержан водитель, скрывшийся с места ДТП

Сотрудниками Госавтоинспекции задержан скрывшийся с места ДТП 38-летний водитель, совершивший наезд на пешехода. Водитель, двигаясь с юга на север по проспекту Городовикова на легковом автомобиле, совершил наезд на 69-летнюю элистинку, переходившую проезжую часть в неположенном  месте.

 После наезда водитель скрылся с места происшествия. В результате -  пострадавший пешеход с травмами был госпитализирован в медучреждение. Водитель задержан. Элистинец сознался в содеянном.

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