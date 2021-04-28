Бату Хасиков поздравил воинов-пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником

"Пограничные войска всегда занимали особое место в сохранении мира и покоя нашей страны. История ратных подвигов знает немало примеров, когда именно пограничники стойко принимали на себя первые, самые тяжелые удары врага.

Ваши славные воинские традиции являются ярким примеров войсковой чести, доблести и славы.

Среди нас, жителей Калмыкии, пограничная служба особо почитаема и уважаема. Она близка нам по духу. Наши предки на протяжении более 400 лет защищали южные рубежи России. И очень важно, что сегодня сохраняется преемственность, и многие наши земляки достойно проходят службу в пограничных войсках нашей страны.

Во все времена эта трудная работа требовала мужества, отваги, стойкости. Благодарю вас за честную и добросовестную службу. Особая признательность ветеранам пограничных войск.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашем ратном труде на благо России!" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова