60 победителей и призеров в десяти номинациях

В Республиканском эколого-биологическом центре совместно с Всемирным фондом дикой природы и Фондом президентских грантов подвели итоги Республиканского конкурса «Сохраним сайгака вместе». Это ежегодное мероприятие по привлечению детей и взрослых к проблеме сохранения популяции степной антилопы через творчество и бережное отношение к природе. Всего прислали 450 работ. Большинство из них - в номинации «рисунок». Здесь ребята трудились в различных техниках – графика, живопись. Члены жюри отметили высокий уровень мастерства и творческий подход участников.