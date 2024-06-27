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1 июля, 11:40
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В Элисте задержан мужчина по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть местного жителя

В Элисте задержан мужчина по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть местного жителя

Фото: Следком Калмыкии

Следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении жителя республики, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 26 июня 2024 года в вечернее время двое местных жителей в состоянии алкогольного опьянения находились во дворе одного из домовладений по улице Демьяновская города Элисты. В ходе возникшей между ними ссоры хозяин домовладения нанес гостю удары руками и ногами по различным частям тела. От полученных телесных повреждений потерпевший в тот же день скончался в лечебном учреждении.

Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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