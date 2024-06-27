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1 июля, 13:15
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Прокуратура Черноземельского района защитила трудовые права работников

Прокуратура Черноземельского района защитила трудовые права работников

Установлено, что в МУП «Ставропольский» осуществляли трудовую деятельность два работника в должности заместителя директора и бухгалтера, с ними заключены трудовые договоры. Перед одним работником образовалась задолженность по заработной плате за период с апреля 2022 года по октябрь 2023 года в размере более 200 тыс. рублей. Перед вторым работником образовалась задолженность за период с декабря 2023 года по январь 2024 года в размере 50 тыс. рублей.

Работодатель меры по погашению задолженности по заработной плате не предпринимал.

Прокуратура в интересах двух работников предъявила в суд исковые заявления о взыскании невыплаченной заработной платы и денежной компенсации за просрочку выплаты заработной платы.

Заявленные требования удовлетворены, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

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