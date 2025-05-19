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19 мая, 14:51
НовостиСобытиеКриминал

В Элисте задержали вора, похитившего сумку из автомобиля

В Элисте задержали вора, похитившего сумку из автомобиля

Накануне в полицию Элисты обратился 45-летний житель Ростовской области с заявлением о краже барсетки из его автомобиля. Правоохранители установили, что преступление произошло, когда мужчина оставил незакрытый автомобиль во время посещения магазина. Неизвестный воспользовался моментом и похитил сумку с личными документами, банковскими картами и мобильным телефоном. Общий ущерб составил около 10 000 рублей.

Оперативники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. 48-летний местный житель, ранее судимый, был задержан по горячим следам. Он признался в краже и пояснил, что успел воспользоваться похищенными картами. Похищенные вещи изъяты.

Следствие продолжается. После завершения расследования вещи будут возвращены владельцу. Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкия

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