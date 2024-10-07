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9 октября, 07:50
НовостиКриминал

В Элисте задержали подозреваемого в убийстве женщины.

В Элисте задержали подозреваемого в убийстве женщины.

Следственный отдел Элисты возбудил уголовное дело, связанное с признаками насильственной смерти элистинки.

По подозрению в совершении преступления задержан местный житель, который, по версии следствия 29 сентября 2024 в кухне своего дома в Элисте, в ходе возникшего конфликта, задушил местную жительницу. Чтобы скрыть следы преступления вывез вещи потерпевшей на территорию Яшкульского района республики, где сжег их в степи, по возращении закопал тело убитой во дворе своего домовладения.

Мужчина задержан, в ходе допроса он дал признательные показания. Следователями и криминалистами регионального следственного управления проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

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