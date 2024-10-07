Приоткрывая заповедные двери… Дежавю.

Все течет, все меняется… Только в государственном заповеднике «Черные земли» из года в год всё также из артезианских скважин течет горько-соленая вода, всё также в летнюю жару сайгаки утоляют ею жажду, и всё также волчицы приводят сюда свой очередной выводок волчат, чтобы охладиться в единственном источнике на всю округу. И за всем этим круговоротом наблюдают, казалось бы, безучастно, птицы-падальщики.

Казалось бы, из года в год ничего не меняется. Но это только иллюзия. В одну реку нельзя войти дважды…