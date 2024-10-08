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10 октября, 07:55
НовостиСобытиеКриминал

Элистинку подозревают в нанесении колотых ран бывшему мужу

Элистинку подозревают в нанесении колотых ран бывшему мужу

Она задержана. Сообщение о том, что в медучреждение доставлен 41-летний мужчина с проникающими ранениями поступило в дежурную часть полиции.

В ходе проверочных мероприятий подозреваемой в правонарушении оказалась 34-летняя бывшая супруга пострадавшего. Она пояснила, что между ними возник конфликт, в результате которого женщина нанесла мужчине удар ножом.

Сейчас материалы направлены в Отдел дознания для проведения процессуальных проверок. В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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