Сегодня в Элисте пройдет турнир памяти тренера Сергея Монкурова.
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На ринге «Ойрат-Арены» встретятся в поединках юные боксёры Калмыкии.
Сергей Монкуров - выпускник Ленинградского техникума физкультуры и спорта. Кандидат в мастера спорта по боксу. Много сил и времени отдал развитию детского бокса в Малодербетовском районе и республике.
Он - один из лучших тренеров-наставников говорил, что вся его жизнь – бокс. Опытный спортсмен учил юных боксеров контролировать свои эмоции, развивать силу духа и мужество, не бояться трудностей в спорте и в жизни. До 12 октября продлятся соревнования, где определятся лучшие спортсмены республики.