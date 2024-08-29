В Элисте введены в эксплуатацию газопроводы для подключения нового жилмассива в западном районе города и уже подключен первый дом

Распределительный газопровод протяженностью более 2,5 км построен в рамках догазификации. Во всем жилмассиве запланировано строительство более 1 тыс. домовладений. В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора по Калмыкии — исполнительный директор «Газпром газораспределение Элиста» Эдуард Байрхаев и министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Виктория Мангутова.

«Новый газопровод дал старт газификации всего западного района Элисты — территории, где ведется активное жилищное строительство. Программа реализуется при активном участии руководства республики, с которым у нас выстроено продуктивное взаимодействие.

В регионе действуют меры социальной поддержки, благодаря которым сокращается финансовая нагрузка на население при газификации домовладений», —прокомментировал Эдуард Байрхаев.