Сегодня исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Константин Антохов проведет личный прием жителей Калмыкии

Он посвящен вопросам соблюдения прав граждан, проживающих в ветхих и аварийных домах. При себе иметь документ, удостоверяющий личность. Обратиться к руководителю следственного управления можно заранее, записавшись по телефонам ведомства.

Для тех, кто находится за пределами Элисты, предусмотрен дистанционный формат в режиме видеосвязи.