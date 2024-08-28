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30 августа, 07:59
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Сегодня исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Константин Антохов проведет личный прием жителей Калмыкии

Сегодня исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Константин Антохов проведет личный прием жителей Калмыкии

Он посвящен вопросам соблюдения прав граждан, проживающих в ветхих и аварийных домах. При себе иметь документ, удостоверяющий личность. Обратиться к руководителю следственного управления можно заранее, записавшись по телефонам ведомства.

Для тех, кто находится за пределами Элисты, предусмотрен дистанционный формат в режиме видеосвязи.

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