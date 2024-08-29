В Калмыкии в этом учебном году за парты сядут почти 40 тысяч школьников, в том числе две с половиной тысячи первоклассников

Об этом говорили на совещании с заместителем председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, представителями профильных ведомств и руководителями регионов. Учащихся ждут нововведения в программе обучения. Так, возвращается предмет «Труд», и вводится новый – «Основы безопасности и защиты Родины».

Для учащихся 5–9-х классов будет введён курс внеурочной деятельности «Семьеведение», акцентирующий внимание на традиционных духовно-нравственных и семейных ценностях. На совещании также обсуждался вопрос капитального ремонта образовательных учреждений. Калмыкия является лидером по реализации программы обновления школ.

Качество ремонта находится на контроле Главы Калмыкии Бату Хасикова. Почти 3 тысячи детей сядут за парты в обновленных зданиях. На совещании в Москве обсудили и обеспеченность учащихся качественным горячим питанием, их медицинское обслуживание, а также лицензирование образовательных организаций.