Сегодня - День российской печати
В этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел первый номер российской газеты «Ведомости».
Сама же дата была официально утверждена только в 1991 году Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР «О Дне российской печати».
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают не только работники периодической печати, но и всех средств массовой информации в стране, в том числе и в Калмыкии.
Поздравления в адрес журналистского сообщества республики направил Глава региона Бату Хасиков.
«Люди вашей профессии владеют одним из самых эффективных инструментов – словом. Вы являетесь проводниками актуальной информации, связующим звеном между властью и обществом, помогаете людям ориентироваться в потоке происходящих событий.
Каждый журналист является лидером общественного мнения и всегда должен быть нацелен на использование всех способов донесения информации. И использование современных информационных технологий позволяет вам охватить все слои населения»
Бату Хасиков также выразил благодарность ветеранам печати, внесшим огромный вклад в развитие СМИ в Калмыкии