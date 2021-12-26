Сегодня - День российской печати

В этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел первый номер российской газеты «Ведомости».

Сама же дата была официально утверждена только в 1991 году Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР «О Дне российской печати».

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают не только работники периодической печати, но и всех средств массовой информации в стране, в том числе и в Калмыкии.

Поздравления в адрес журналистского сообщества республики направил Глава региона Бату Хасиков.

«Люди вашей профессии владеют одним из самых эффективных инструментов – словом. Вы являетесь проводниками актуальной информации, связующим звеном между властью и обществом, помогаете людям ориентироваться в потоке происходящих событий.

Каждый журналист является лидером общественного мнения и всегда должен быть нацелен на использование всех способов донесения информации. И использование современных информационных технологий позволяет вам охватить все слои населения»

Бату Хасиков также выразил благодарность ветеранам печати, внесшим огромный вклад в развитие СМИ в Калмыкии