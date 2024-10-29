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30 октября, 14:29
НовостиКриминал

Крупная кража раскрыта в Городовиковске

Крупная кража раскрыта в Городовиковске

По горячим следам сотрудники полиции Городовиковска по горячим следам раскрыли кражу 120 000 рублей. На место происшествия была вызвана следственно – оперативная группа, сотрудники центра кинологической службы со служебными собаками. Эксперт-криминалист обнаружил и изъял с места преступления несколько дактилоскопических пленок со следами рук.

В ходе расследования установили личность преступника, им оказался 44-летний житель Ростовской области, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Мужчина в содеянном признался и пояснил, что из всей украденной суммы осталось 75 000 рублей, остальное он потратил.

Следователем возбуждено уголовное дело «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Фото: МВД Калмыкия

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