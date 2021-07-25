В Элисте встретили знаменитую чемпионку – Алина Макаренко

Команда, которую курировала прославленная спортсменка, завоевала серебро в групповом многоборье по художественной гимнастике на Играх в Токио по итогам двух упражнений. После торжественной встречи в аэропорту, состоялась пресс-конференция для юных гимнасток из Калмыкии, Волжского и Краснодара. Алина рассказала о главном турнире четырехлетия, о своей карьере, поделилась профессиональными секретами и дала наставления юным грациям. После тренер провела занятия для детей.