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16 августа, 18:24
НовостиСпорт

В Элисте встретили знаменитую чемпионку – Алина Макаренко

В Элисте встретили знаменитую чемпионку – Алина Макаренко

Команда, которую курировала прославленная спортсменка, завоевала серебро в групповом многоборье по художественной гимнастике на Играх в Токио по итогам двух упражнений. После торжественной встречи в аэропорту, состоялась пресс-конференция для юных гимнасток из Калмыкии, Волжского и Краснодара. Алина рассказала о главном турнире четырехлетия, о своей карьере, поделилась профессиональными секретами и дала наставления юным грациям. После тренер провела занятия для детей.

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