Сегодня День рождения отмечает Герой Калмыкии - Раимкуль Малахбеков

Он родился 16 августа 1974 года в Таджикистане, затем вместе со своим тренером Цереном Балзановым переехал в степную республику. Именно с нашим регионом связаны все его громкие победы - бронзовая и серебряная медали на Олимпийских играх в Атланте и Сиднее. Дважды Малахбеков выигрывал Чемпионат мира и Европы, пять раз становился сильнейшим в России. Сегодня Заслуженный мастер спорта проживает в двух городах – Элисте и Москве. Работает в Федерации бокса России. При этом, по его словам, он всегда внимательно следит за молодыми спортсменами из Калмыкии.