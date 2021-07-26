Сегодня открылось новое здание Республиканского детского медицинского центра по улице Ленина

Врачи поликлиники уже приняли первых пациентов. Долгожданное открытие состоялось в торжественной обстановке. Учреждение было построено за счет федеральных средств. Все кабинеты оснащены современным оборудованием. Какие отделения будут функционировать и довольны ли сами медики? Об этом в материале нашего корреспондента Ольги Эняевой.

Трехмесячный Марк оказался первым пациентом новой поликлиники. Это плановое обследование ребенка. Малыш за время осмотра врача не капризничал. "Похоже, он прочувствовал общую атмосферу праздника, которая царила в лечебном учреждении" - шутит молодая мама Ксения Эрдниева.

Здесь созданы все условия не только для юных пациентов, но и для медперсонала. Все филиалы поликлиники города переехали в новое здание. Педиатр Ирина Болдырева работала в третьем микрорайоне. Там помещение требовало ремонта. Оно было мрачное и неуютное, говорит она.

А кабинет охраны зрения оснащен новым оборудованием. Об этом мечтали офтальмологи. Теперь они на высоком уровне смогут проводить лечение и диагностику заболевания глаза. А детей, которые нуждаются в этом, становится все больше. Сейчас на диспансерном учете около двух тысяч малышей.

С учетом эпидситуации в регионе, здание поликлиники разделено по зонам: лечебно-профилактические подразделения, общие и служебные помещения. Дневной стационар будет работать в две смены.

"Строительство детской поликлиники длилось не один год. Но, благодаря усилиям всех, кто был причастен к ее возведению, в центре Элисты появилось пятиэтажное лечебное учреждение" - отметил Глава региона Бату Хасиков, который принял участие в торжественной церемонии открытия.

Детская поликлиника построена в рамках федеральной программы «Развитие здравоохранения». Здесь медпомощь будет оказана пациентам Элисты и Целинного района. А что касается Республиканского детского медицинского центра в 4 микрорайоне, то там теперь доктора будут вести сельский прием.