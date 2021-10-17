Минздрав России утвердил единую форму справки о вакцинации против коронавируса или наличии медицинских противопоказаний к прививкам

Все аналогичные документы, выданные ранее на госуслугах, будут переоформлены до 1 февраля будущего года. При этом QR-коды останутся неизменными. В будущем их планируют дополнить фотографией владельцев. Снимок позволит сократить очереди в общественных местах, где скоро начнут требовать QR-коды.

Сейчас проверяющие не видят персональных данных и с владельцев сертификатов могут потребовать паспорт. Наличие фотографии позволит сделать эту процедуру проще.