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17 ноября, 13:43
НовостиCOVID-19Общество

Минздрав России утвердил единую форму справки о вакцинации против коронавируса или наличии медицинских противопоказаний к прививкам

Минздрав России утвердил единую форму справки о вакцинации против коронавируса или наличии медицинских противопоказаний к прививкам

Все аналогичные документы, выданные ранее на госуслугах, будут переоформлены до 1 февраля будущего года. При этом QR-коды останутся неизменными. В будущем их планируют дополнить фотографией владельцев. Снимок позволит сократить очереди в общественных местах, где скоро начнут требовать QR-коды.

Сейчас проверяющие не видят персональных данных и с владельцев сертификатов могут потребовать паспорт. Наличие фотографии позволит сделать эту процедуру проще.

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