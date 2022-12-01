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3 апреля, 08:57
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В Элисте возбуждено уголовное дело по факту убийства

В Элисте возбуждено уголовное дело по факту убийства

Следователи следственного отдела по г. Элиста следственного управления СК РФ по Калмыкии по факту убийства 59-летнего жителя республики возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает СУ СК России по Калмыкии, по версии следствия, 01 апреля 2023 года в вечернее время, в ходе распития спиртных напитков между двумя жителями республики, находившимися в одном из домов по ул. Космонавтов п. Аршан г. Элисты, произошел конфликт, в результате которого 61-летний мужчина нанес потерпевшему, который являлся его братом, не менее одного удара в область груди слева, причинив ему колото-резаное ранение. В результате полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Организован комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемый в совершении данного преступления задержан и в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: t.me/susk08

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