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3 апреля, 08:43
Новости

Сегодня в Калмыкии, как и по всей стране стартует кампания вакцинации против кори

Сегодня в Калмыкии, как и по всей стране стартует кампания вакцинации против кори

Напомним, что с начала текущего года в разных регионах России фиксируют вспышки этой инфекции. Однако, не стоит паниковать ведь, как сообщает Роспотребнадзор, ситуация по кори в стране под контролем, все необходимые меры для предотвращения распространения недуга принимаются оперативно.

Сообщает Официальный интернет-портал правовой информации.

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