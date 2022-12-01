3 апреля, 08:43
Сегодня в Калмыкии, как и по всей стране стартует кампания вакцинации против кори
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Напомним, что с начала текущего года в разных регионах России фиксируют вспышки этой инфекции. Однако, не стоит паниковать ведь, как сообщает Роспотребнадзор, ситуация по кори в стране под контролем, все необходимые меры для предотвращения распространения недуга принимаются оперативно.
Напомним, что с начала текущего года в разных регионах России фиксируют вспышки этой инфекции. Однако, не стоит паниковать ведь, как сообщает Роспотребнадзор, ситуация по кори в стране под контролем, все необходимые меры для предотвращения распространения недуга принимаются оперативно.
Сообщает Официальный интернет-портал правовой информации.