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29 ноября, 07:39
НовостиСобытиеКриминал

Сотрудники полиции Элисты задержали гражданина находящегося в федеральном розыске

Сотрудники полиции Элисты задержали гражданина находящегося в федеральном розыске

На одной из центральных улиц столицы сотрудниками патрульно-постовой службы, по подозрению в совершении правонарушения, был задержан 22-летний уроженец Забайкальского края.

При проверке было установлено, что мужчина находится в федеральном розыске как фигурант уголовного дела, по угону транспорта.

Инициатор розыска – ОМВД России по г.о. Смирныховский, уведомлен в установленном порядке.

Фото: МВД Калмыкия

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