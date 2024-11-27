Сотрудники полиции Элисты задержали гражданина находящегося в федеральном розыске
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На одной из центральных улиц столицы сотрудниками патрульно-постовой службы, по подозрению в совершении правонарушения, был задержан 22-летний уроженец Забайкальского края.
При проверке было установлено, что мужчина находится в федеральном розыске как фигурант уголовного дела, по угону транспорта.
Инициатор розыска – ОМВД России по г.о. Смирныховский, уведомлен в установленном порядке.
Фото: МВД Калмыкия