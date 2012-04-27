В Центральном хуруле утвердили программу встречи весны

Жители республики готовятся к празднованию Цаган-сар. Так, завтра 10 февраля, в Центральном хуруле Калмыкии состоится ритуал умилостивления защитников Кангсо. Молебен пройдет в две сессии. Первая начнется в 9 часов утра и продлится до 11.30, вторая сессия начнется с часу дня и будет идти два часа. В четверг 11 февраля состоится ритуал – Щернинг дудог - отвращение препятствий через «Сутру сердца Праджняпарамиты».

Само празднование наступления весны начнется с торжественного подношения торма Палден Лхамо. В связи с тем, что празднование Цаган Сар в этом году выпадает на пятницу, молебен по усопшим Йорял переносится на субботу и пройдет 13 февраля в два часа дня. Все ритуалы пройдут в режиме онлайн.