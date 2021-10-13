В Элисте вновь соберутся участники второго этапа Открытого Чемпионата и Первенства страны по мотоспорт

6 ноября опытные и юные спортсмены Юга и дальних регионов России продемонстрируют мастерство. Сегодня они приехали в Калмыкию. Как идет подготовка, выяснял Александр Бедишов.

Технике старта уделяется особое внимание. 12-летний Елисей слушает наставления отца, который заразил мотокроссом не только сына, но и супругу Галину. Мальчик в этом году стал чемпионом Волгоградской области, как и его мама. И отличные результаты показал на Кубке России. Сейчас готовится к финальной гонке, которая состоится в Элисте.

Для Галины Курдюковой это, скорее, хобби. За год она научилась мастерски управлять квадроциклом. Предстоящий Чемпионат для нее станет очередным экзаменом. Женщина не согласна с теми, кто считает, что этот вид спорта только для мужчин. Мотокросс только сплотил семью, говорит Галина. Даже восьмилетняя дочь оседлала железного коня.

Все участники соревнования должны соблюдать и правила состязания, не подвергая опасности его участников, и требования Роспотребнадзора, отметили организаторы чемпионата- ДОСААФ Калмыкии.

То, что мотокросс требует хорошей физической формы и трудолюбия не понаслышке знает Заслуженный мастер спорта Николай Белявцев. Он входил в состав прославленной калмыцкой мотобольной команды, которая 8 раз была чемпионам страны и покорила международный олимп. Теперь он главный болельщик семьи Курдюковых и надеется, что маленький Елисей достойно продолжит династию.Его дед тоже выступал за «Комету».