5 ноября, 08:47
 11 °C
82,81
71,49
  • bannergot
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 ноября, 15:47
НовостиСобытиеРелигия

Сегодня православные верующие отмечают День Казанской иконы Божьей матери

Сегодня православные верующие отмечают День Казанской иконы Божьей матери

В Казанском кафедральном соборе, состоялась праздничная Божественная Литургия, которую провёл правящий архиерей, архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан. Он поведал о необычной истории святыни: по преданию, после крупного пожара в Казани, нетронутую огнём икону нашла 9-летняя Матрона, которой во сне явилась Богородица.

Также, чудотворное влияние Образа связывают с одним из переломных событий в истории страны – перед решающей битвой за освобождение захваченной поляками Москвы, русское войско всю ночь молилось Святому лику. И именно Божьей Матери верующие приписывают помощь в решающем сражении. Чтобы принять участие в службе и совершить причащение, в храм пришли десятки верующих.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия