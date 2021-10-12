Сегодня православные верующие отмечают День Казанской иконы Божьей матери

В Казанском кафедральном соборе, состоялась праздничная Божественная Литургия, которую провёл правящий архиерей, архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан. Он поведал о необычной истории святыни: по преданию, после крупного пожара в Казани, нетронутую огнём икону нашла 9-летняя Матрона, которой во сне явилась Богородица.

Также, чудотворное влияние Образа связывают с одним из переломных событий в истории страны – перед решающей битвой за освобождение захваченной поляками Москвы, русское войско всю ночь молилось Святому лику. И именно Божьей Матери верующие приписывают помощь в решающем сражении. Чтобы принять участие в службе и совершить причащение, в храм пришли десятки верующих.