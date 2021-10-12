ГТРК Калмыкия присоединилась к онлайн-марафону «Славься, Отечество!»

Это подарок многомилионной аудитории в России и за ее пределами ко Дню народного единства. Калмыкия расположена на стыке Европы и Азии, двух культур - азиатской и европейской, трех мировых религий- буддийской, христианской и мусульманской. Здесь дружно проживают представители более 90 национальностей. И наша задача – сохранить традиции и культуру предков, неразрывно связанных с историей страны.

Один из материалов посвящен вхождению калмыков в состав российского государства. 412 лет - именно столько лет крепкой дружбе кочевников с великим русским народом и со всеми, кто гордится единством страны.

Марафон завершит свою работу за полночь. Напомним, онлайн-марафон «Славься, Отечество!» создан силами региональных филиалов ВГТРК.

Каждый из 8 федеральных округов знакомит телезрителей с обычаями, традициями и культурой народов, населяющих их территорию. Проект позволяет многомиллионной аудитории стать свидетелями формирования российского государства, открыть для себя немало исторических фактов. По-новому взглянуть на героев прошлых столетий, пройти тропами первопроходцев с запада на восток и с севера на юг, разделить радость побед и горечь поражений предшественников, создав, тем самым, свою летопись страны. На сайте «Вести Калмыкия», кликнув на баннер «Славься, Отечество!», Вы можете перейти на мультимедийную платформу «smotrim.ru». Присоединяйтесь к нам!

А все материалы, подготовленные творческой группой ГТРК «Калмыкия», в полном объеме мы покажем 6 ноября в программе «Местное время-суббота» в 8:00.