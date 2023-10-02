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4 октября, 08:50
Новости

В Элисте ведётся строительство дороги на улице Строительной и ремонт по улице Пюрбеева

В Элисте ведётся строительство дороги на улице Строительной и ремонт по улице Пюрбеева

Объекты осмотрел Глава столичной администрации Шафран Тепшинов. По улице Строительной подрядчики заменили участок ветхого водовода, обустроили насыпь и основание будущей дороги из щебеночно-песчаной смеси, чтобы в дальнейшем уложить асфальт. Ведётся установка бордюров.

Также запланированы работы по устройству тротуаров и линии наружного освещения. По улице Пюрбеева рабочие сняли старый слой асфальта и укладывают новый, устанавливаются бордюры. Вопрос на контроле Главы города, - сообщают с пресс-службе столичной администрации.

Добавим, всего в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в республике будет отремонтировано более 160 км дорог и 8 мостов. На эти цели из федерального бюджета выделено свыше 1 млрд. 300 миллионов рублей.

Фото: Шафран Тепшинов

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