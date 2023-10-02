4 октября, 08:18
Сегодня в нацмузее им. Пальмова состоится Пленарное заседание 4-й Межрегиональной научно-практической конференции «Живопись как знак культуры»
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Оно приурочено к столетию со дня рождения художника Гарри Рокчинского. В мероприятии примут участие, искусствоведы, музейные работники, ученые из разных регион страны, а также Монголии и Казахстана. В рамках заседания обсудят вопросы современного изобразительного искусства, актуальные проблемы музееведения и роль искусства в системе высшего и среднего образования.