Сегодня в нацмузее им. Пальмова состоится Пленарное заседание 4-й Межрегиональной научно-практической конференции «Живопись как знак культуры»

Оно приурочено к столетию со дня рождения художника Гарри Рокчинского. В мероприятии примут участие, искусствоведы, музейные работники, ученые из разных регион страны, а также Монголии и Казахстана. В рамках заседания обсудят вопросы современного изобразительного искусства, актуальные проблемы музееведения и роль искусства в системе высшего и среднего образования.