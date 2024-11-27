В Элисте в торжественной обстановке конференц-зала «Ойрат-Арены» чествовали калмыцких спортсменок, блестяще выступивших на Первенстве мира по борьбе на поясах в Казани.
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Приветствовали с победой Цагану Гучинову – золотую медалистку Первенства мира и Валерию Улюмджиеву, завоевавшую бронзовую медаль.
Спортсменок поздравляли представители министерства физической культуры и спорта РК, федерации самбо, дзюдо, регионального центра спортивной подготовки сборных команд.
Министр физической культы и спорта РК Константин Батыров вручил девушкам Почетные грамоты и денежные сертификаты. Награды получили также тренеры Анджа Музыков и Санал Телеев.
Фото: Минспорта Республики Калмыкия