В Элисте в торжественной обстановке конференц-зала «Ойрат-Арены» чествовали калмыцких спортсменок, блестяще выступивших на Первенстве мира по борьбе на поясах в Казани.

Приветствовали с победой Цагану Гучинову – золотую медалистку Первенства мира и Валерию Улюмджиеву, завоевавшую бронзовую медаль.

Спортсменок поздравляли представители министерства физической культуры и спорта РК, федерации самбо, дзюдо, регионального центра спортивной подготовки сборных команд.

Министр физической культы и спорта РК Константин Батыров вручил девушкам Почетные грамоты и денежные сертификаты. Награды получили также тренеры Анджа Музыков и Санал Телеев.

Фото: Минспорта Республики Калмыкия