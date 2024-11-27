29 ноября, 11:16
«Народы России на защите Отечества» - Всероссийская научная конференция, организованная Российским военно-историческим обществом и Калмыцким научным центром РАН, пройдет сегодня в Элисте.
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На ней обсудят актуальные вопросы военной истории, участия народов России в защите Отечества, а также помощи братских стран в войнах России и сохранении исторической памяти о героях.
Участники встречи рассмотрят новые подходы и источники в изучении военной истории, а также сохранение исторической памяти.
Актуальность проведения конференции важна в условиях попыток искажения, переписывания истории и антироссийской политики, проводимой западными странами.