«Народы России на защите Отечества» - Всероссийская научная конференция, организованная Российским военно-историческим обществом и Калмыцким научным центром РАН, пройдет сегодня в Элисте.

На ней обсудят актуальные вопросы военной истории, участия народов России в защите Отечества, а также помощи братских стран в войнах России и сохранении исторической памяти о героях.

Участники встречи рассмотрят новые подходы и источники в изучении военной истории, а также сохранение исторической памяти.

Актуальность проведения конференции важна в условиях попыток искажения, переписывания истории и антироссийской политики, проводимой западными странами.