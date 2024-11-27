29 ноября, 15:13
 2 °C
116,14
109,58
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
29 ноября, 11:16
НовостиСобытиеОбразование

«Народы России на защите Отечества» - Всероссийская научная конференция, организованная Российским военно-историческим обществом и Калмыцким научным центром РАН, пройдет сегодня в Элисте.

«Народы России на защите Отечества» - Всероссийская научная конференция, организованная Российским военно-историческим обществом и Калмыцким научным центром РАН, пройдет сегодня в Элисте.

На ней обсудят актуальные вопросы военной истории, участия народов России в защите Отечества, а также помощи братских стран в войнах России и сохранении исторической памяти о героях.

Участники встречи рассмотрят новые подходы и источники в изучении военной истории, а также сохранение исторической памяти.

Актуальность проведения конференции важна в условиях попыток искажения, переписывания истории и антироссийской политики, проводимой западными странами.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия