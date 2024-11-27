В калмыцкой столице в заключительный день осени на территории муниципального рынка «Восточный», в 1 микрорайоне Элисты, пройдет ежегодная ярмарка сельскохозяйственной продукции.

Организаторы акции – министерство сельского хозяйства республики и администрация города.

- «Это наша ежегодная традиционная осенняя ярмарка, в которой принимают участие местные товаропроизводители. У покупателей будет возможность приобрести продуктовые товары по доступным ценам, а для предпринимателей – в очередной раз показать свою продукцию», - сообщила начальник отдела предпринимательства и торговли городской администрации Татьяна Утинская.

По доступным ценам будут представлены мясо, мясные и рыбные полуфабрикаты, большецарынский рис, сезонные овощи и многое другое.

Фото: Правительство Республики Калмыкия