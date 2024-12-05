В Элисте в связи с ухудшением погодных условий, сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды, направленные на пресечение нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств.

Если водитель оставил свой автомобиль в неположенном месте, это может затруднить проезд специализированной технике для чистки дороги от снега и обработке песчано-соленной смесью.

В соответствии со ст.12.19 КоАП РФ, помимо административного штрафа, предусмотрена эвакуация автомобиля на специализированную стоянку. Поэтому, прежде чем оставить автомобиль, необходимо убедиться, что остановка и стоянка на этом участке дороги разрешена.

Видео: Госавтоинспекция Республики Калмыкия