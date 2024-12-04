6 декабря, 09:39
 -2 °C
109,78
103,38
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
6 декабря, 09:37
НовостиМолодёжная политикаСобытие

Штаб Общественной поддержки Единой России принял гостей-воспитанников детской организации «Гилвксн Одд» Элистинского дворца детского творчества.

Штаб Общественной поддержки Единой России принял гостей-воспитанников детской организации «Гилвксн Одд» Элистинского дворца детского творчества.

Мероприятие «В гостях у ученых» позволило ребятам встретиться со специалистами, которые поделились своими знаниями и опытом. Сергей Тетерский - доктор педагогических наук из Москвы, Олег Степанчук- кандидат педагогических наук и доцент из Санкт-Петербурга выступили перед ребятами.

Это мероприятие стало не только образовательной площадкой, но и возможностью для детей обсудить актуальные темы и узнать немало интересного о научных исследованиях.

На встрече также присутствовали директор республиканского центра молодежи Эрдни Сангаджиев, председатель Движения первых Саглара Анханова.

Фото: Дворец детского творчества

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия