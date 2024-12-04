Штаб Общественной поддержки Единой России принял гостей-воспитанников детской организации «Гилвксн Одд» Элистинского дворца детского творчества.

Мероприятие «В гостях у ученых» позволило ребятам встретиться со специалистами, которые поделились своими знаниями и опытом. Сергей Тетерский - доктор педагогических наук из Москвы, Олег Степанчук- кандидат педагогических наук и доцент из Санкт-Петербурга выступили перед ребятами.

Это мероприятие стало не только образовательной площадкой, но и возможностью для детей обсудить актуальные темы и узнать немало интересного о научных исследованиях.

На встрече также присутствовали директор республиканского центра молодежи Эрдни Сангаджиев, председатель Движения первых Саглара Анханова.

Фото: Дворец детского творчества