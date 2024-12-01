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3 декабря, 08:44
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В Элисте в республиканской прокуратуре состоялось заседание постоянно действующей межведомственной рабочей группы по вопросам защиты социальных прав граждан. Здесь обсудили актуальные вопросы соблюдения прав инвалидов-колясочников на доступную среду.

В Элисте в республиканской прокуратуре состоялось заседание постоянно действующей межведомственной рабочей группы по вопросам защиты социальных прав граждан. Здесь обсудили актуальные вопросы соблюдения прав инвалидов-колясочников на доступную среду.

В работе группы приняли участие представители министерств и ведомств республики, общественной организации инвалидов «Новая жизнь» и «Всероссийское общество инвалидов».

Были обсуждены вопросы возможности оборудования пандусами и специальными подъемными устройствами в многоквартирных домах (со 2 по 5 этажи) Элисты, где проживают инвалиды – колясочники. Также затронули проблемы с транспортной доступностью и передвижением для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Особо обратили внимание органов исполнительной власти, администрации города и управляющих компаний на необходимость соблюдения прав инвалидов – колясочников. По итогам заседания выработаны конкретные предложения по повышению эффективности и совершенствования работы на данном направлении.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

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