Полиция Калмыкии задержала дистанционных мошенников, которые под видом дополнительного заработка от инвестиционных вложений похищали деньги у граждан.

Сотрудники уголовного розыска и следователи по РК, совместно с коллегами Свердловской области,задержали в Екатеринбурге четверых участников преступной группы.Операция прошла при силовой поддержке сотрудников Росгвардии Калмыкии. Задержанные подозреваются в совершении хищений денежных средств граждан под предлогом дополнительного заработка от инвестиционных вложений в сети «Интернет».

На данный момент установлены семь эпизодов противоправной деятельности фигурантов как на территории Республики Калмыкия, так и на территории пяти других субъектов Российской Федерации с общим ущербом более 1 миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела. В настоящее время в отношении четверых фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное следствие продолжается.

Видео: МВД Калмыкия