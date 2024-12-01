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3 декабря, 08:40
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В Элистинском техническом лицее прошел урок мужества «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен», посвященный Дню Неизвестного солдата.

В Элистинском техническом лицее прошел урок мужества «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен», посвященный Дню Неизвестного солдата.

Сегодня, 3 декабря – День Неизвестного Солдата. Памятная дата призвана увековечить воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, погибших в военных действиях, и чьи имена остались неизвестными.

Амуланга Джалаева советник директора по воспитанию провела урок мужества для учащихся 10 класса. Ребята узнали об истории возникновения памятной даты, о деятельности Ассоциации поисковых отрядов "Калмыкия", об истории создания мемориального ансамбля "Могила Неизвестного солдата" в Александровском Саду.

Память о погибших героях лицеисты почтили минутой молчания.

Фото: Элистинский технический лицей

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